Третьяк назвал имя тренера российской сборной на ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/cd36fca8-6ef5-11eb-91e3-96000091f725_660.jpg Валерий Брагин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что на чемпионате мира в Риге, который пройдёт с 21 мая по 6 июня, российской сборной будет руководить Валерий Брагин.

Главным на чемпионате мира ясно кто будет у нас — Брагин. Он главный тренер. Они с Ларионовым работают в связке. Не надо думать, что Брагин не принимает участия в определении состава, в разработке. Нет, всё взаимосвязано, у нас всё время круглый стол, обмен опытом, — сказал РИА Новости Третьяк.

На завершившемся 14 февраля третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских хоккейных играх — сборной России руководил Игорь Ларионов. Национальная команда завершила турнир победой над сборной Чехии (7:4), выиграла турнир и досрочно обеспечила себе победу в общем зачёте. Российская сборная не знает поражений уже девять матчей подряд.

Ранее стало известно расписание матчей сборной РФ на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Как передавал NEWS.ru, российская национальная команда начнёт турнир встречей со сборной Чехии 21 мая.