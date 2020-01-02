https://static.news.ru/photo/3421b326-2dc1-11ea-8eee-fa163e074e61_660.jpgФото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press
Главный тренер сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею Томас Монтен заявил, что его подопечные должны опасаться сборную России. Командам предстоит побороться за выход в финал турнира 4 января, и у шведов есть серьёзная возможность выйти победителями из этого противостояния, считает специалист.
Мы должны играть в скоростной хоккей и не пропускать контратаки. Наш козырь — контроль шайбы и скорость. Также мы должны оказывать давление на российских защитников и больше играть в зоне соперника. Если мы сделаем это, то у нас будут хорошие шансы на победу, — цитирует Монтена ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени. В этот же день в другом полуфинале сыграют канадцы, разгромившие в четвертьфинале (6:1) словаков, и финны, с минимальным преимуществом (1:0) одолевшие американцев.