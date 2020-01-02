Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

В полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии, сборная России встретится с командой Швеции. Поединок пройдёт в субботу, 4 января в Остраве.

Соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). В другом полуфинальном матче МЧМ...