Топы сибирского дерби: сенсация драфта НХЛ и премьерный «сухарь» сезона

https://static.news.ru/photo/f637426c-0b62-11eb-97fe-fa163e074e61_660.jpg Егор Чинахов («Авангард», № 59) Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Омский «Авангард» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за месяц с небольшим успел дважды принять на своей площадке в подмосковной Балашихе новосибирскую «Сибирь». В обоих случаях классическое сибирское дерби завершилось сухими победами «ястребов»: 1:0 — в начале сентября, 4:0 — сейчас. «Сухари» оба голкипера омичей поделили по-братски: Эмиль Гарипов «забрал» себе первый, Игорю Бобкову достался второй.

Но были во втором поединке и другие герои: нападающий Сергей Шумаков, например, оформил дубль. А 19-летний форвард «Авангарда» Егор Чинахов попал в центр всеобщего внимания по той причине, что несколькими днями ранее был сенсационно выбран на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 21-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». После окончания матча с сибиряками Чинахов и Бобков дали эксклюзивные интервью NEWS.ru.

Чинахов: ехать ли в НХЛ, будем решать с агентом после окончания сезона

— Какими были первые мысли, когда узнали, что выбраны в первом раунде драфта НХЛ? Первая цель в карьере достигнута?

— Конечно, это пока такой маленький шаг, после которого надо, наверное, ещё больше работать. Для меня, естественно, был полной неожиданностью выбор меня именно в первом раунде.

— Практически все специалисты сходятся во мнении, что ваше главное оружие — бросок. Кто вам его «ставил» и над чем нужно поработать, чтобы стать по-настоящему большим мастером?

— Все тренеры, с которыми я работал, давали много подсказок при отработке броска. В том числе и сейчас главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и его помощники часто дают такие советы. Поэтому остаётся только добавлять в этом — да и во всех остальных компонентах нужно добавлять.

— Вы имеете в виду скорость, катание, физическую готовность?

— Во всём.

— Ваша мама в одном из интервью рассказала, что выбранный вами 59-й игровой номер — это дань уважения Пермскому региону, где вы в детстве начали заниматься хоккеем после временного переезда из родного Омска?

— Да, можно и так сказать.

— После того как «Коламбус» выбрал вас на драфте, возникает логичный вопрос: когда будете решать, ехать ли в НХЛ или продолжать играть здесь?

— Как сезон закончится, тогда и будем решать.

— От результатов этого сезона ваше решение будет зависеть? Иными словами, если выиграете с «Авангардом» Кубок Гагарина, шансы отправиться за океан возрастут?

— В любом случае всё будет решаться при участии моего агента. Для начала нужно хорошо провести текущий сезон, после чего можно будет обдумывать и обсуждать варианты.

— Вы сами следили за драфтом новичков НХЛ или о решении менеджеров «Коламбуса» вам кто-то сообщил?

— Сам, конечно, не следил, потому что драфт проходил поздно ночью по московскому времени, и я в это время спал. Позже мне позвонил скаут «Коламбуса» по России и сказал, что этот клуб выбрал меня в первом раунде под 21-м номером. Конечно, было очень большое удивление, потому что агент говорил, что в лучшем случае можно рассчитывать на выбор другим клубом в конце первого раунда, то есть ближе к 30-му номеру. А чуть позже удивление сменилось радостью.

— Теперь будете с особым вниманием следить за «Блю Джекетс» в чемпионате НХЛ? Или раньше тоже выделяли эту команду среди остальных?

— Нет, следил за всеми клубами, просто смотрел обзоры игр. Любимой команды в НХЛ не было. Но, разумеется, в курсе, что совсем недавно за «Коламбус» выступали Артемий Панарин и Сергей Бобровский (улыбается).

— Если вернуться к поединку с «Сибирью», для болельщиков «Авангарда» это противостояние достаточно принципиальное. А вы ощущали нерв сибирского дерби?

— Я так скажу, что все матчи принципиальные. Во всех без исключения встречах необходимо выкладываться на все сто, биться за очки со всеми командами.

— У «Сибири» в нынешнем сезоне «Авангард» выиграл уже два раза — и в обоих случаях не пропустил ни одной шайбы. В чём секрет?

— Мы просто много разбираем, как играет каждый соперник, стараемся свести к минимуму собственные ошибки. И, конечно, вратари нас часто выручают.

— В последних матчах тренеры всё чаще ставят вас в первое звено — против «Сибири», например, вы играли вместе с Корбэном Найтом и Сергеем Толчинским. Ответственность не давит, тем более что и при розыгрыше численного преимущества вас регулярно выпускают в бригаде большинства?

— Действительно, тренеры мне много доверяют, и я стараюсь оправдать это доверие. Где-то получается, где-то — нет, поэтому надо работать, находить и исправлять свои ошибки.

— Кстати, о тренерском штабе. Какой была реакция Боба Хартли на выбор вас «Коламбусом» в первом раунде драфта?

— Конечно, были поздравления, он сказал, что рад за меня. Но тут же добавил, что теперь нужно работать ещё больше.

Бобков: игра по очереди с Гариповым помогает не «наедаться» и идёт нам обоим на пользу

— Если судить по итоговому результату и по сценарию развития событий на площадке, победа над «Сибирью» далась «Авангарду» сравнительно легко?

— В какой-то степени задачу нам облегчили два быстрых гола в первом периоде, после чего можно было играть по счёту. А когда удалось забить третью шайбу, думаю, новосибирцам было уже сложно надеяться на перелом в игре. Тем более что соперник заметно подустал. Так что четвёртая шайба в пустые ворота только подтвердила наше преимущество в этой встрече и по сути уже ничего не решала.

— Для болельщиков «Авангарда» и «Сибири» очные поединки — это всегда огненное сибирское дерби. А для вас?

— Наверное, не следует забывать, что мы — «Авангард» из Омска, хотя и играем третий сезон в Подмосковье. Поэтому сибирское дерби по сути таковым и остаётся.

— В этом дерби вы заработали первый «сухарь» в нынешнем сезоне, не пропустив ни одной шайбы. Это добавило позитивных эмоций от победы?

— Конечно, всегда приятно сыграть «на ноль». Но это заслуга всей команды, а для вратаря это только пунктик в статистике.

— В первом сибирском дерби в чемпионате ваш напарник Эмиль Гарипов тоже заработал «сухарь». Насколько для вас удобно играть с ним по очереди, но меняясь не после каждого матча, а после серии из трёх-четырёх игр?

— На мой взгляд, это намного удобнее, потому что получается так, что один вратарь не «наедается»: проведёшь пару или тройку игр — и есть возможность отдохнуть, восстановиться и с новыми силами возвращаться в ворота.

— А тот факт, что, в отличие от прошлого сезона, когда вы считались твёрдым первым номером «Авангарда», теперь вы конкурируете с Гариповым на равных, не выбивает вас из колеи?

— Нет, абсолютно. Когда тренеры дают шанс, просто выходишь и стараешься сыграть на максимуме. Эмиль здорово себя проявляет, и мы помогаем друг другу, даём возможность не «наедаться». Поэтому такая игра по очереди, считаю, нам обоим идёт только на пользу.

— Сейчас у «Авангарда» зажглась новая звёздочка — молодого нападающего Егора Чинахова неожиданно выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Что в команде говорят об этом?

— Конечно, мы обсуждали это событие. Я и сам за драфтом немножко следил: как только утром проснулся, сразу стал узнавать, чем закончился первый раунд. И, естественно, сразу же поздравил Егора. Считаю, парень заслужил такого внимания к себе за океаном, потому что на совесть работает, тренируется и для своего возраста показывает очень приличные результаты. И, думаю, его ждёт большое будущее.

— Как думаете, ему сезон-другой стоит ещё поиграть в КХЛ или можно отравляться за океан уже после завершения нынешнего чемпионата?

— Ну, это уже ему самому решать (улыбается).

— В НХЛ прерванный из-за пандемии сезон недавно был доигран, и про этот розыгрыш Кубка Стэнли можно сказать, что это был плей-офф вратарей. Игра какого голкипера произвела на вас самое сильное впечатление?

— Целиком матчи, понятное дело, глубокой ночью не смотрел, но очень рад за Андрея Василевского, который наконец-то завоевал этот Кубок Стэнли вместе с «Тампой». Парень давно шёл к этому успеху, выигрывал «Везина Трофи» (ежегодный приз лучшему вратарю НХЛ. — NEWS.ru), но теперь добрался и до главного трофея. Андрей не зря считается лучшим голкипером лиги, поэтому его триумф с «Тампой» был абсолютно заслуженным. Конечно, отмечу и Антона Худобина, которого знаю лично. Добравшись с «Далласом» до финала, он провёл прекрасный плей-офф и на сто процентов заслужил новый контракт с клубом.