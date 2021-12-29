Тарасенко признан первой звездой матча НХЛ с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и две результативные передачи в матче с «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев, а отечественный спортсмен получил звание первой звезды матча.

Помимо Тарасенко (36-я минута), в составе «Сент-Луиса» голами отметились Роберт Томас (пятая), Джордан Кайру (седьмая) и Брэндон Саад (41-я). Причём российский форвард принял участие в двух первых голах команды.

У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (восьмая) и Эван Бушар (32-я).

По итогам матча традиционно были названы три его главные звезды. Тарасенко был признан первой, Кайру — второй, Томас — третьей.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов был признан первой звездой матча с «Аризона Койотис» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе. Основное время завершилось со счётом 7:7, а в серии буллитов верх взяли хозяева.