Судмедэксперты назвали причину смерти хоккеиста Файзутдинова

https://static.news.ru/photo/ed82bf5e-8734-11eb-8f29-96000091f725_660.jpg Фото: СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ/vk.com

Судмедэкспертиза установила причины смерти 19-летнего защитника хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, скончавшегося 16 марта после матча первого раунда плей-офф МХЛ.

Хоккеист скончался в результате черепно-мозговой травмы и субарахноидального кровоизлияния в желудочки головного мозга, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заключение судмедэкспертов.

Ранее стало известно, что прощание с Файзутдиновым пройдёт 18 марта на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинке, где хоккеист начинал свой путь в хоккее. Церемония начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 мск).

Спортсмен умер во вторник, 16 марта. Он попал в больницу после гостевого матча «Динамо» против «Локо» из Ярославля. Во время встречи шайба попала в голову хоккеиста. Игрок был госпитализирован в местную больницу и несколько дней находился в критическом состоянии.

Как сообщал NEWS.ru, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 19-летнего хоккеиста молодёжной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова.