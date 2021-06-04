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Хоккей

Стала известна реакция Путина на поражение сборной России от Канады

12:29, 04 июня 2021

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях главы государства от поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Команда Валерия Брагина проиграла в овертайме канадцам — 1:2. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

Владимир Путин расстроился итогам матча российской сборной по хоккею с канадцами, как и мы все, — сказал Песков.

В полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Канады, Финляндии, США и Германии. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от команды Канады.

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