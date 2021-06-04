Стала известна реакция Путина на поражение сборной России от Канады

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях главы государства от поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Команда Валерия Брагина проиграла в овертайме канадцам — 1:2. Слова Пескова приводит «Интерфакс».
Владимир Путин расстроился итогам матча российской сборной по хоккею с канадцами, как и мы все, — сказал Песков.
В полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Канады, Финляндии, США и Германии. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от команды Канады.