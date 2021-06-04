Стала известна реакция Путина на поражение сборной России от Канады

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).

Я не ожидала такого исхода. Сейчас нет смысла что-либо обсуждать, так как команда прекратила своё выступление на чемпионате мира, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. На вопрос, с...