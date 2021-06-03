США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/06f30288-c483-11eb-a2f4-96000091f725_660.jpg Фото: LiveMedia/Global Look Press

Сборная США обыграла словаков в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге, со счётом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).

В составе американцев отличились Брайан Бойл, забросивший шайбу на 14-й минуте. Затем спустя две минуты увеличил отрыв нападающий Колин Блэквелл. За 30 секунд до сирены на перерыв третий гол забил Конор Гарланд.

На 33-й минуте словак Петер Цегларик отыграл одну шайбу, правда, попытки сократить преимущество соперника оказались тщетны. Уже на 37-й минуте Блэквелл оформил дубль.

На 56-й минуте форвард Александр Хмелевский с передачи Кристиана Воланина без труда обыграл голкипера словаков, доведя счёт до 5:1.

Точку во встрече поставил Гарланд на 59-й минуте. Этот гол стал для него вторым в этом матче.

В параллельной игре швейцарцы встречались с немцами. Определить победителя в основное время так и не удалось (2:2 (1:0, 1:1, 0:1)).

Открыть счёт удалось защитнику Швейцарии Рамону Унтерзандеру на 16-й минуте. Во втором периоде на 34-й минуте увеличил отрыв форвард Фабрис Герцог. Однако уже на 38-й минуте нападающий сборной Германии Том Кюнхакль сократил его.

Уже под конец заключительного периода немцам удалось сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время благодаря голу защитника Леона Гаванке. В овертайме также никто из команд не смог определить победителя.

В серии буллитов первым пробил нападающий швейцарцев Энцо Корви, который попал в щитки голкипера. За ним не реализовал и форвард Германии Маттиас Плахта.

Вторые буллиты также не смогли реализовать Свен Андригетто и Николас Краммер.

Зато обе команды забили с третьей попытки. В составе швейцарцев отличился Тимо Майер, а со стороны Германии — Доминик Кахун.

Однако продолжить успех в четвёртой попытке не смогли оба коллектива. Но точку всё-таки удалось поставить в заключительной серии — победный буллит забросил нападающий Марсель Нёбельс.

Ранее Александр Харламов, сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова, поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. По его мнению, сборная России должна оказаться сильнее канадцев.