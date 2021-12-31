Снятых с рейса хоккеистов сборной России призвали наказать «по-страшному»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что необходимо применить жёсткие меры к снятым с рейса хоккеистам молодёжной сборной России. Эт необходимо для того, чтобы хоккеисты больше не повторяли таких поступков, сообщает «Р-Спорт».

Бестолковые. Не думают головой, что представляют целую страну. <...> Уверен, что в клубе к ним применят жёсткие санкции. Наверное, с ними поговорят и как-то накажут. Когда молодые попадаются в первый раз, их надо наказывать по-страшному, чтобы они боялись потом подобное повторить, — сказал Крикунов.

1 января 2022 года хоккеисты молодёжной сборной России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Их сняли с рейса из-за отказа надевать маски.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. К 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить весь чемпионат.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что история со снятием спортсменов с рейса в Канаде слишком преувеличена. По его словам, команду не допустили на рейс из-за того, что многие хоккеисты неправильно носили маску.