https://static.news.ru/photo/75dfd9dc-e5a0-11e9-af06-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

«Вашингтон Кэпиталз» с победы начал очередной сезон Национальной хоккейной лиги, стартовавший в ночь со 2 на 3 октября по московскому времени. «Столичные» в гостях сумели взять верх в овертайме над действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» — 3:2ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Хозяева площадки уже к 8-й минуте встречи вели 2:0 благодаря голам Сэмми Блэйза и Алекса Пьетранджело.

Однако российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на 16-й минуте отыграл одну шайбу, а ещё один россиянин — защитник Дмитрий Орлов на 33-й минуте сравнял счёт.

На исходе третьей минуты овертайма победную шайбу забросил чешский нападающий «Кэпиталз» Якуб Врана.

В первой игре регулярного сезона не принимал участия российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный на три матча за употребление кокаина.

Александр Овечкин поддержал партнёра по команде, заявив, что тот не должен постоянно просить прощения, писал ранее News.ru.