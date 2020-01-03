Молодёжная сборная Швеции по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в матче за третье место на чемпионате мира, став бронзовым призёром турнира.
Шайбы в составе победителей забросили Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг. В составе финской команды отличились Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.
Финальный матч между сборными России и Канады состоится позже, 5 января в 21:00 мск.
Ранее молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счётом 5:4 в полуфинале чемпионата мира, писал NEWS.ru.
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