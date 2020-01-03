Международная федерация хоккея (IIHF) надеется до сентября узнать, смогут ли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) участвовать в Олимпийских играх 2022 года.

Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что он уже общался с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном на эту тему, но к решению они пока не пришли. Он также выразил надежду, что хоккеисты...