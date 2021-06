Сборная России разгромила белорусов в заключительном матче группы на ЧМ

Разгром начался буквально с первой минуты, когда Михаил Григоренко от борта сделал точную скидку на Никиту Нестерова, который завершил атаку от синей линии.

No time to waste . #RUSBLR #IIHFWorlds Хоккей России pic.twitter.com/5jyvT0eCtp

Увеличить отрыв удалось на пятой минуте. Владислав Гавриков набросил на пятак, но шайба попала в конёк защитнику, после чего Эмиль Галимов забросил шайбу.

Ещё через пять минут третий гол в ворота Белоруссии забросил Нестеров, сделал скидку на Никиту Задорова, а тот переправил на Максима Шалунова, точно переигравшего голкипера.

На 11-й минуте отличился уже Михаил Григоренко, который в касание попал в пустой угол.

На 17-й минуте Владимир Тарасенко от борта сделал пас в центр, где поджидал Нестеров, который легко переиграл Алексея Колосова.