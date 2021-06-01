Сборная России разгромила белорусов в заключительном матче группы на ЧМ

Сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).
Разгром начался буквально с первой минуты, когда Михаил Григоренко от борта сделал точную скидку на Никиту Нестерова, который завершил атаку от синей линии.
No time to waste .— IIHF (@IIHFHockey)
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Увеличить отрыв удалось на пятой минуте. Владислав Гавриков набросил на пятак, но шайба попала в конёк защитнику, после чего Эмиль Галимов забросил шайбу.
It's 2-0 for— IIHF (@IIHFHockey)
@hockeyrussiaafter 4:29 mins. Goalie change for @hockey_blr. #RUSBLR #IIHFWorlds pic.twitter.com/i2W4cH2JLQ June 1, 2021
Ещё через пять минут третий гол в ворота Белоруссии забросил Нестеров, сделал скидку на Никиту Задорова, а тот переправил на Максима Шалунова, точно переигравшего голкипера.
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На 11-й минуте отличился уже Михаил Григоренко, который в касание попал в пустой угол.
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На 17-й минуте Владимир Тарасенко от борта сделал пас в центр, где поджидал Нестеров, который легко переиграл Алексея Колосова.
5-0. Can we just go home now?— IIHF (@IIHFHockey)
#RUSBLR #IIHFWorlds @russiahockey pic.twitter.com/DPvaAUMcBA June 1, 2021
К слову, Белоруссия прежде никогда в истории не получала в свои ворота пять шайб в одном периоде. Даже замена Константина Шостака на Колосова в первом отрезке не помогла. Однако во втором периоде коллектив не пропустил.
В заключительном отрезке на 53-й минуте Антон Слепышев убежал от защитника по флангу и передал шайбу в центр, где вовремя подстроился Воронков и пробил Колосова.
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Таким образом, сборная России, вышедшая из группы с первого места, в четвертьфинале международного первенства сыграет с канадцами, которые заняли четвёртое место в своей группе.