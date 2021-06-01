Сборная России разгромила белорусов в заключительном матче группы на ЧМ

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Сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).

Разгром начался буквально с первой минуты, когда Михаил Григоренко от борта сделал точную скидку на Никиту Нестерова, который завершил атаку от синей линии.

Увеличить отрыв удалось на пятой минуте. Владислав Гавриков набросил на пятак, но шайба попала в конёк защитнику, после чего Эмиль Галимов забросил шайбу.

Ещё через пять минут третий гол в ворота Белоруссии забросил Нестеров, сделал скидку на Никиту Задорова, а тот переправил на Максима Шалунова, точно переигравшего голкипера.

На 11-й минуте отличился уже Михаил Григоренко, который в касание попал в пустой угол.

На 17-й минуте Владимир Тарасенко от борта сделал пас в центр, где поджидал Нестеров, который легко переиграл Алексея Колосова.

К слову, Белоруссия прежде никогда в истории не получала в свои ворота пять шайб в одном периоде. Даже замена Константина Шостака на Колосова в первом отрезке не помогла. Однако во втором периоде коллектив не пропустил.

В заключительном отрезке на 53-й минуте Антон Слепышев убежал от защитника по флангу и передал шайбу в центр, где вовремя подстроился Воронков и пробил Колосова.

Таким образом, сборная России, вышедшая из группы с первого места, в четвертьфинале международного первенства сыграет с канадцами, которые заняли четвёртое место в своей группе.