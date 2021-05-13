Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

https://static.news.ru/photo/7160741e-b409-11eb-bf2b-96000091f725_660.jpg Фото: EPA / MARTIN DIVISEK/ТАСС

В первом матче заключительного Еврохоккейтура Чешских игр сборная России под руководством Валерия Брагина проиграла национальной команде Финляндии со счётом 1:4 (0:1, 0:0, 1:4).

Счёт открыла финская команда, которая сумела реализовать первое большинство на пятой минуте. Шайба досталась Акселю Ринделлю, а он уже точно пробил в ближнюю девятку.

Сравнять счёт удалось только в третьем периоде. На 45-й минуте встречи Максим Шалунов разогнался по центру, обыграл двух защитников и аккуратно пробил по воротам.

На 51-й минуте финны вновь вышли вперёд благодаря голу Йере Карьялайнена, который выскочил со скамейки и вовремя получил пас, удачно обработал шайбу и бросил между щитками. А ещё через минуту забил Турунен. Теему прорвался по левому флангу, оказался на пятке и бросил под щитками, сделав счёт 1:3.

Точку в матче поставил Карьялайнен, оформивший дубль почти за 30 секунд до финальной сирены.

Ранее сообщалось, что в первом матче сборная России обыграла национальную команду Швеции со счётом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2). При этом россияне чуть не упустили эту победу.