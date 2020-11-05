Сборная России по хоккею победила Финляндию на Кубке Карьяла

https://static.news.ru/photo/268add88-1f9b-11eb-822d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией со счётом 6:2 в матче первого тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Турнир проходит на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

Голы у россиян на счету Родиона Амирова (2-я минута), Марата Хуснутдинова (12), Ильи Сафонова (17), Даниила Чайки (36), Егора Чинахова (39) и Егора Афанасьева (53).

В составе хозяев отличились Элмери Эронен (23) и Ере Саллинен (41).

Ранее NEWS.ru писал, что чешские хоккеисты обыграли соперников из сборной Швеции в матче Кубка Карьяла.

Игра в Хельсинки завершилась со счётом 3:1. В первом периоде в составе чехов отличились Филип Гронек и Гинек Зогорна (17-я и 19-я минуты).