Сборная России по хоккею победила Финляндию на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией со счётом 6:2 в матче первого тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Турнир проходит на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.
Голы у россиян на счету Родиона Амирова (2-я минута), Марата Хуснутдинова (12), Ильи Сафонова (17), Даниила Чайки (36), Егора Чинахова (39) и Егора Афанасьева (53).
В составе хозяев отличились Элмери Эронен (23) и Ере Саллинен (41).
Ранее NEWS.ru писал, что чешские хоккеисты обыграли соперников из сборной Швеции в матче Кубка Карьяла.
Игра в Хельсинки завершилась со счётом 3:1. В первом периоде в составе чехов отличились Филип Гронек и Гинек Зогорна (17-я и 19-я минуты).