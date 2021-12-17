Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

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Завершился третий матч сборной России по хоккею на Кубке Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова сыграли против команды Чехии. Встреча проходила в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев (3:1, 2:0, 0:1).

На 14-й секунде матча Арсений Грицюк вывел сборную России вперёд. Затем отличился Даниил Вовченко. Он нанёс прицельный бросок после паса на пятак в исполнении Егора Коршкова.

На 15-й минуте Михаил Григоренко подхватил шайбу, оторвался от защитника и броском с кистей поразил цель — 3:0. У чехов под занавес первого периода отличился Ян Коварж — 3:1.

Во втором периоде, на 38-й минуте, Михаил Григоренко оформил дубль броском с левого пятака после передачи из-за ворот, а на 39-й мощным броском в большинстве отличился Александр Елесин.

В третьем периоде, на 48-й минуте, чехи отыграли одну шайбу благодаря голу Милана Гулаша.

19 декабря сборная России проведёт заключительный матч на Кубке Первого против команды Финляндии. Игра начнётся в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла шведскую команду во втором матче второго этапа Евротура — кубка Первого канала. Игра завершилась со счётом 1:0. Встреча прошла на московской «ЦСКА Арене».