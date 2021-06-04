«Сборная клоунов»: фанаты уничтожили команду Брагина после поражения на ЧМ

Сборная России по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале, завершив выступление на чемпионате мира в Риге. Такой расклад событий вызвал бурную реакцию в Сети. Рассказываем, как болельщики восприняли досадное поражение «Красной машины».

Чтобы понять эмоции фанатов, добавим немного фактуры. Перед стартом четвертьфинального поединка Россия — Канада наши хоккеисты считались безоговорочными фаворитами встречи. Оно и понятно. Канадцы привезли в Ригу чуть ли не самый слабый состав за всю историю. Вот несколько важных аргументов, подтверждающих это:

— в заявке сборной Канады числилось только 24 игрока вместо 28;

— защитнику Оуэну Пауэру — 18 лет (никогда не играл в НХЛ);

— защитнику Брэйдену Шнейдеру — 19 лет (никогда не играл в НХЛ);

— форварду Коулу Перфетти — 19 лет (никогда не играл в НХЛ);

— в составе не было ни одного топ-хоккеиста.

Впрочем, это не помешало команде Жерара Галлана одолеть великую «Красную машину». В третьем периоде лучший бомбардир канадской сборной Адам Хенрик сравнял счёт (в нашей команде отметился голом Евгений Тимкин на 35-й минуте), а затем решающую шайбу в овертайме забросил Эндрю Манджапане — 1:2. Таким образом, сборная России продолжила свою бесславную серию поражений от Канады — 10 лет не можем её обыграть на международных первенствах.

Jari PestelacciJP/Global Look Press

Ощутили весь масштаб трагедии? Теперь можно приступать к реакции болельщиков.

— Нулевой Канаде проиграть! Позор! Можно больше вообще в хоккей не играть после такого счёта. (@joyrider1984)



— Ноунеймы из Канады буднично вынесли какую-то ... ! (сарказм). Славе Фетисову привет! (@againsthorses)



— Мне кажется, у нашей сборной какой-то комплекс относительно канадцев. Уж если ТАКОЙ Канаде проиграть и показать абсолютно беззубую и безвольную игру, то тогда надо нам всем задуматься... как говорил наш знаменитый комментатор Николай Озеров — «Такой хоккей нам не нужен!». (@silavpravde0807)



— Одно и то же каждый год... Забудьте уже о красной машине — серый тарантас, как-то так. (@louscrew)



— ******** (проиграть) такой Канаде, которая еле-еле попала в ПО (плей-офф), да и ещё с таким составом. На бумаге наши игроки лучше и опытнее, а играли безвольно и шайбой вообще не дорожили... один словом, ПОЗОР . С приходом Ротенберга ничего не выигрывали, удачно только ОИ взяли и все... уберите его! (@The_Emperor_RU)



Стоит отметить, что тренерскому штабу и руководству досталось больше всего. Болельщики убеждены, что поражение вызвано проблемами, связанными с управлением командой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Очевидно, Брагин не тренер взрослой сборной — поражение полностью тренерское. Ротенбергу пора в отставку, при нём стабильный регресс. (@nnailgun)— Пока, Брагин. Эта команда не заслуживает выступлений за Россию. (@McLovinx93)— Пока эта питерская шайка управляет хоккеем в России, ждать хороших результатов не стоит. (@FerzUrala)

Но настоящие знатоки сразу поняли, в чём дело.

— Путина не хватило. ("Adik_pit_bul)



При этом хоккейные болельщики сразу же подыскали замену Брагину.



— Верните Знарка! Обидели настоящего тренера с Олимпиадой, ******* (плохие люди)!!! (@Gobrait777)

Пользователи социальных сетей также напомнили о том, что команда России на чемпионате мира выступала без национальной символики из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).



— Сборная клоунов, без флага и гимна!!! (@Sonic0789)