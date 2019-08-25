В третьем туре Кубка мэра Москвы подмосковный «Витязь» со счётом 2:1 обыграл столичный «Спартак» и, набрав четыре очка, получил шанс впервые стать победителем этого традиционного предсезонного турнира. После окончания встречи вратарь «Витязя» Александр Самонов в беседе с журналистами признался, что готов к конкуренции с Ильёй Ежовым, и выразил надежду, что поможет команде достичь высоких целей в предстоящем сезоне.

— Накануне турнира вы говорили, что матч со «Спартаком» будет для вас самым принципиальным, поскольку вы в своё время были в составе «красно-белых» и даже тренировались со знаменитым Домиником Гашеком. Довольны, что удалось помочь «Витязю» обыграть «Спартак»?

— Победа всегда приятна. Хотя игра получилась тяжёлой, вязкой, это был уже третий матч команд на турнире, при этом второй — за два дня подряд. Сил у ребят почти не осталось. Но выстояли, хорошо сыграли в обороне и свои голы забили.

— У вас было несколько замечательных сэйвов по ходу игры...

— На разминке перед матчем хорошо «разогрелся», поэтому был готов к любым броскам.

— На днях у вас был день рождения — значит, можно сказать, сделали этой победой подарок самому себе?

— Можно и так сказать (улыбается).

— Насколько довольны тем, как прошли предсезонную подготовку? Каковы ваши ожидания от предстоящего сезона?

— В целом «предсезонка» неплохая, за исключением игры с «Динамо» на Кубке мэра (её «Витязь» проиграл 1:4. — Прим. News.ru.). В этом матче не совсем игра получилась... В остальном поработали плодотворно, наверное, как и все другие клубы. Заложили хороший фундамент на весь сезон — и в добрый путь!

— Накануне «Витязь» с Ильёй Ежовым в воротах разгромил ЦСКА — 5:0. Обсудили эту игру с коллегой по вратарской бригаде вашей команды?

— Я поздравил Илью с отличной игрой и победой, он сегодня тоже меня подбодрил после выигрыша у «Спартака». Всё в рабочем режиме, мы готовы конкурировать и при этом сохранять хорошие отношения с Ильёй.

— Как в целом оцените вратарскую бригаду «Витязя» перед стартом нового сезона?

— Думаю, отличная подобралась команда. Илюха — такой опытный уже боец. Я, надеюсь, тоже помогу в этом сезоне. Поэтому всё у нас должно получиться в этом сезоне.

— После «сухаря» Ежова в матче с «армейцами» вам, наверное, тоже хотелось сохранить свои ворота в неприкосновенности против «Спартака»?

— Нет, никаких подобных мыслей в голове не было. Хотелось просто хорошо закончить турнир и пойти на выходные.

— И всё-таки обидно, что меньше двух минут оставалось до «сухаря», но он сорвался?

— Ничего страшного. В следующем матче, значит, получится.

— Готовы выиграть конкуренцию у Ежова?

— Думаю, невозможного ничего нет. Всё зависит от нас. Будем работать, самое главное — всё на благо команды.