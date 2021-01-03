«Салават Юлаев» узнал о потере Гранлунда перед самой игрой

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«Салават Юлаев» перед самым началом матча КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» узнал, что не сможет рассчитывать на форварда Маркуса Гранлунда, заявил главный тренер Томи Лямся.

По его словам, это был хороший сложный матч. Обе команды сыграли на достойном уровне.

О потере Гранлунда узнали перед самой игрой, за пару часов. Пришлось менять планы. Пока не знаю, сможет ли он выйти в следующем матче, — отметил Лямся, слова которого приводит РИА Новости.

3 января «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» со счётом 1:0. Гранлунд не смог участвовать в матче из-за недомогания.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал прогноз на полуфинал молодёжного ЧМ, где сыграют национальные команды РФ и Канады. Легендарный голкипер сборной СССР отметил, что «кленовые листья» действуют на льду агрессивно и хорошо катаются.

Он добавил, что первое звено сборной РФ Игоря Ларионова (Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин) пока не проявило себя, однако вся тройка является мастерами высочайшего класса.