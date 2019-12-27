Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвёл обмен игроками с челябинским «Трактором».
Состав «Салавата Юлаева» пополнил нападающий Алексей Кручинин, в «Трактор» перешли форварды Николай Чебыкин и Владимир Бобылёв, сообщает пресс-служба КХЛ.
Помимо этого, «Трактор» покинул нападающий Фёдор Малыхин. Соглашение расторгнуто без выплаты компенсации. В итоге контракт с игроком подписал московский «Спартак».
Ранее нападающий Игорь Макаров покинул омский хоккейный клуб «Авангард» по соглашению сторон и перешёл в новосибирскую «Сибирь», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен