https://static.news.ru/photo/9a47a582-28be-11ea-be98-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кручинин Фото: hcsalavat.ru

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвёл обмен игроками с челябинским «Трактором».

Состав «Салавата Юлаева» пополнил нападающий Алексей Кручинин, в «Трактор» перешли форварды Николай Чебыкин и Владимир Бобылёв, сообщает пресс-служба КХЛ.

Помимо этого, «Трактор» покинул нападающий Фёдор Малыхин. Соглашение расторгнуто без выплаты компенсации. В итоге контракт с игроком подписал московский «Спартак».

Ранее нападающий Игорь Макаров покинул омский хоккейный клуб «Авангард» по соглашению сторон и перешёл в новосибирскую «Сибирь», писал NEWS.ru.