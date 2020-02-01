«Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашней арене уступил «Динамо» в московском дерби со счётом 0:4 (0:2, 0:2, 0:0). Для «красно-белых» выход в плей-офф турнира мог случится после этой встречи в двух случаях: если бы подопечные Олега Знарка победили «бело-голубых» или заработали одно очко, а «Сочи» проиграл матч против «Витязя». Однако на своём льду команда Сергея Зубова в сложном противостоянии не позволила сопернику забрать очки, обыграв подмосковный коллектив со счётом 5:4 (0:2, 4:2, 1:0). Защитник «красно-белых» Яков Рылов в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил причины несправедливого поражения, а также рассказал, настраивалась ли команда получить хотя бы одно очко, чтобы точно попасть в плей-офф.

— Неожиданное начало. Трижды в первом периоде «Спартак» играл в большинстве, но догнать соперника по заброшенным шайбам не удалось. С чем связываете такую неудачу в первые 20 минут противостояния?

— Реализация очень подвела нас. Мы не смогли забить ни одну шайбу, из-за этого и получили поражение. Сложно сказать, почему получилось такое начало. Сложно сейчас вообще что-либо говорить. Результат очень обидный, это очевидно. Если бы мы только знали, почему так страдала реализация в этой встрече... Но, в любом случае, мы будем готовиться к следующему матчу. Теперь это поражение в прошлом. Мы концентрируем внимание на питерском СКА, с которым сыграем уже в этот понедельник (3 февраля. — NEWS.ru). Для нас важно исправить ошибки, которые допустили против «Динамо», и показать другую игру.

— Объективно, счёт совсем не по игре. Как в целом оцените матч?

— После этого матча у нас, конечно, нет никаких положительных эмоций. Счёт 0:4 — это очень плохой показатель. Соперник сумел воспользоваться всеми нашими ошибками и смог реализовать абсолютно каждый момент. Это главная наша проблема в игре против «бело-голубых».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Третья встреча с московским «Динамо» и третье поражение. Во всех противостояниях самым активным и забивающим у соперника является первое звено. Эта игра не стала исключением. Как-то не разобрали дополнительно?

— Да нет, мы знали, что они очень опасны, уделяли им время. Но сами видите, что им всё равно удалось забить. Первый гол вообще получился очень нелепым. Но что поделать, гол есть гол. Они забили, мы пропустили. Вот и поражение.

— «Спартак» — «Динамо» — всегда жёсткое московское дерби. Как-то особенно готовились к грубой игре «бело-голубых»?

— Не скажу, что было что-то очень грубое с их стороны. Играли, как играли. Это московское дерби, где никто не хотел уступать. Но «Динамо» в этой встрече повезло больше.

— Для «Спартака» важно было получить одно очко, чтобы стопроцентно выйти в плей-офф. Но «Сочи» обыграло «Витязь» со счётом 5:4. Плей-офф откладывается. Это накладывает дополнительную ответственность или даёт мотивацию?

— Знаете, мы об этом не думаем. Если честно, всё наше внимание всегда сконцентрировано на подготовке к предстоящему сопернику. В этот раз, ещё раз отмечу, подвела реализация. Это ключевой момент. Хочется извиниться перед болельщиками.