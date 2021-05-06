Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ, дважды ведя в счёте

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Российские хоккеисты уступили со счётом 3:5 канадцам в финале завершившегося в США юниорского чемпионата мира по хоккею и стали второй раз подряд обладателями серебряных медалей.

По ходу финального матча россияне дважды выходили вперёд после шайб Матвея Мичкова и Дмитрия Бучельникова, однако во втором периоде упустили инициативу. Владимир Грудинин за десять минут до конца матча сократил разрыв в счёте до минимума, но после того как россияне заменили вратаря на шестого полевого игрока, канадцы забросили шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт матча 5:3. Лидер сборной России, нападающий Матвей Мичков в финальном матче набрал три очка за результативность.

Канадцы впервые стали чемпионами мира среди хоккеистов до 18 лет с 2013 года. Бронзовые медали завоевали шведские хоккеисты, разгромившие сборную Финляндии со счётом 8:0 в малом финале.

Как сообщалось ранее, сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира среди юниоров победила со счетом 6:5 команду Финляндии. Встреча игроков не старше 18 лет состоялась в американском Фриско.