Хоккеисты России выиграли у финнов и пробились в финал ЧМ среди юниоров

https://static.news.ru/photo/d21e0bb0-ae21-11eb-b759-96000091f725_660.jpg Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира среди юниоров победила со счетом 6:5 команду Финляндии. Встреча игроков не старше 18 лет состоялась в американском Фриско.

У россиян шайбы забрасывали Даниил Лазутин (4-я минута), Матвей Мичков (7-я), Никита Чибриков (34-я, 38-я), Иван Мирошниченко (44-я, 51-я). Лучший бомбардир турнира Мичков забросил уже 11-ю шайбу.

В главном матче турнира соперниками российской команды станут сверстники из Канады. В своём полуфинале они разгромили сборную Швеции (8:1).

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира в девятый раз. На её счету три титула (2001, 2004, 2007). С канадцами в финале россияне играли однажды (2008) и разгромно проиграли со счётом 0:8.

Финальный поединок чемпионата мира состоится в ночь на 7 мая, начало — в 04:00 мск.

Ранее стало известно, что сборная России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею победила команду Белоруссии со счетом 5:2. В этой игре шайбы у россиян забрасывали Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.