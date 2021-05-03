Хоккейная сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ

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Сборная России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею победила команду Белоруссии со счетом 5:2. Следующий соперник россиян по раунду плей-офф на проходящем в США турнире для игроков не старше 18 лет определится к утру 4 мая.

В игре против белорусов шайбы у россиян забрасывали Матвей Мичков (5-я минута), Данила Юров (16-я), Артём Дуда (23-я), Иван Мирошниченко (47-я) и Всеволод Гайдамак (49-я). У соперников забивали Илья Морозов (28-я) и Федор Николаеня (32-я).

Гол Мичкова стал для него десятым на турнире. По системе «гол+пас» россиянин является лучшим бомбардиром (12 очков).

В ночь на 4 мая пройдут остальные четвертьфиналы: чехи играют с канадцами, финны — со швейцарцами (4 мая, 1:30 мск), американцы — со шведами (4 мая, 4:00 мск). В полуфинале соперником сборной России точно не будет команда Канады. Полуфинальные игры состоятся в ночь на 6 мая.

Ранее стало известно, что в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров сборная РФ разгромила команду Чехии со счётом 11:1. Таким образом, сборная России набрала 9 очков в четырёх матчах. По итогам группового этапа в четвертьфинал вышли по четыре команды каждой группы.