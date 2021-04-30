Сборная России по хоккею со счётом 11:1 разгромила чехов в матче ЮЧМ

https://static.news.ru/photo/9d6c34de-a3f9-11e9-85c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl.ru

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров сборная РФ разгромила команду Чехии со счётом 11:1. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, сборная России набрала 9 очков в четырёх матчах и вышла на промежуточное первое место в группе B. Позднее состоится матч между финнами, занимающими второе место в группе с восемью очками, и американцами, находящимися на промежуточном третьем месте с шестью очками. На четвёртом месте с четырьмя очками чехи. Германия занимает последнее место, у неё ноль баллов. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.

В настоящее время уже известно, что чехам в 1/4 финала предстоит встреча с канадцами. Соперники сборной РФ определятся по завершении всех матчей группового этапа.

Юниорский чемпионат мира проходит в США и завершится 6 мая.

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