Сборная России по хоккею со счётом 11:1 разгромила чехов в матче ЮЧМ

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров сборная РФ разгромила команду Чехии со счётом 11:1. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, сборная России
В настоящее время уже известно, что чехам в 1/4 финала предстоит встреча с канадцами. Соперники сборной РФ определятся по завершении всех матчей группового этапа.
Юниорский чемпионат мира проходит в США и завершится 6 мая.
Ранее заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал расторжение договора между клубом Континентальной хоккейной лиги «Авангард» и нападающим Ильёй Ковальчуком по взаимному соглашению сторон. Специалист, оценивая будущее звезды, заметил, что будет здорово, если спортсмен воспользуется шансом вернуться за океан.