Заслуженный тренер России оценил будущее Ковальчука в НХЛ

https://static.news.ru/photo/3f2f3aa6-a9ba-11eb-9610-96000091f725_660.jpg Илья Ковальчук Фото: hawk.ru

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал расторжение договора между клубом Континентальной хоккейной лиги «Авангард» и нападающим Ильёй Ковальчуком по взаимному соглашению сторон. Специалист, оценивая будущее звезды, заметил, что будет здорово, если спортсмен воспользуется шансом вернуться за океан.

Мы уже отмечали тот вклад, который внёс Ковальчук в успех «Авангарда» в этом году, его появление в команде добавило уверенности в действиях на льду всех ребят. И сам он, в общем-то, провёл хорошие матчи, особенно решающие игры. Все его действия были направлены на успех, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Ковальчук намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу. По словам эксперта, если человек хочет перезагрузиться и ставит перед собой новые вызовы, надо это только приветствовать.

В 38 лет он чувствует, что организм ещё способен выдерживать нагрузки, он ещё не наигрался. Пусть продолжает долгую и сильную карьеру. Воспользуется шансом — здорово. Если нет — у него все двери открыты, чтобы вернуться в КХЛ и радовать наших болельщиков своей уверенной игрой, — заключил он.

В составе «Авангарда» Илья Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина. Омская команда обыграла московский ЦСКА в шестом матче серии плей-офф в КХЛ со счётом 1:0. Ковальчук провёл в этом сезоне 40 матчей за «Авангард», в которых набрал 26 (9+17) очков.

Ранее сообщалось, что нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Толчинский после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0 отпраздновал исход встречи с болельщиками. Фанаты скандировали оскорбительную кричалку, которую поддержал форвард.