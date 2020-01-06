Российский голкипер Игорь Шестёркин впервые вызван в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд Вулф Пэк».
Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.
OFFICIAL: Rangers recall goaltender Igor Shesterkin from— New York Rangers (@NYRangers)
@WolfPackAHL. January 6, 2020
В текущем сезоне Шестёркин провёл 23 матча за фарм-клуб, сыграв три из них «на ноль».
Ранее Шестёркин был признан лучшим голкипером месяца в АХЛ, писал NEWS.ru.
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