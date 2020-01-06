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Международное информационное агентство Associated Press (AP) написало о путанице с трансляциями финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею на российском телевидении.

AP рассказало о том, что на двух каналах в одно время показывали два финальных матча МЧМ: один — в прямом эфире, другой — повтор финала 2011 года. Многие болельщики не...