Игорь Шестёркин Игорь Шестёркин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский голкипер Игорь Шестёркин впервые вызван в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд Вулф Пэк».

Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 23 матча за фарм-клуб, сыграв три из них «на ноль».

Ранее Шестёркин был признан лучшим голкипером месяца в АХЛ, писал NEWS.ru.

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