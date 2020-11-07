Тренер: российские хоккеисты «показали себя во всей красе» на Евротуре

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Сборная России по хоккею, состоящая из спортсменов в возрасте до 20 лет, блестяще справилась со своими задачами на Кубке Карьяла. Такое мнение высказал исполняющий обязанности главного тренера команды Игорь Ларионов.

Он назвал большим плюсом то, что таким образом игроков проверили перед молодёжным чемпионатом мира.

Ребята показали себя во всей красе. Тренерский штаб и все входящие в делегацию команды хотели, чтобы ребята вернули традиции советского хоккея и показали достойный, современный, атакующий хоккей, который даёт удовлетворение болельщикам во всём мире, — приводит слова Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Тренер также поблагодарил ФХР за возможность поехать таким составом на «очень серьёзный турнир, имеющий большую историю». По его словам, для молодых хоккеистов это был «большой тест, с которым они очень хорошо справились».

Вместе с тем, зная их потенциал, он отметил, что спортсмены могут играть ещё лучше.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России по хоккею победила в первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В заключительном матче россияне со счётом 3:0 обыграли соперников из Чехии.

Россияне победили во всех трёх матчах и набрали восемь очков. В первом туре команда одержала победу над сборной Финляндии (6:2), во второй игре — над командой Швеции (2:1 Б).