Рижское «Динамо» попрощалось с нападающими Мейей и Редлихсом

Рижское «Динамо» расторгло контракты с нападающими Гинстом Мейей и Микелисом Редлихсом. Этому предшествовало взаимное согласие сторон.
33-летний Мейя, занимавший должность капитана команды, выступал за рижан с 2009 года. Его ровесник Редлихс провёл за «Динамо» семь последних сезонов.
Ранее NEWS.ru писал, что сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией со счётом 6:2 в матче первого тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.
Голы у россиян на счету Родиона Амирова (2-я минута), Марата Хуснутдинова (12), Ильи Сафонова (17), Даниила Чайки (36), Егора Чинахова (39) и Егора Афанасьева (53).