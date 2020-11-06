Рижское «Динамо» попрощалось с нападающими Мейей и Редлихсом

https://static.news.ru/photo/226bdd6c-204d-11eb-8fe2-fa163e074e61_660.jpg Гинтс Мейя Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Andreas Dick/Global look Press

Рижское «Динамо» расторгло контракты с нападающими Гинстом Мейей и Микелисом Редлихсом. Этому предшествовало взаимное согласие сторон.

33-летний Мейя, занимавший должность капитана команды, выступал за рижан с 2009 года. Его ровесник Редлихс провёл за «Динамо» семь последних сезонов.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией со счётом 6:2 в матче первого тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Голы у россиян на счету Родиона Амирова (2-я минута), Марата Хуснутдинова (12), Ильи Сафонова (17), Даниила Чайки (36), Егора Чинахова (39) и Егора Афанасьева (53).