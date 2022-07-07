Раскрыты условия пребывания Федотова в армии «Матч ТВ»: Хоккеист Федотов живет в отдельной комнате, у него есть телефон

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Иван Федотов

Стали известны условия пребывания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в учебной части Северодвинска. Спортсмен живет в отдельной комнате, а не в общей казарме. В его комнате есть телефон, сообщает «Матч ТВ».

Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет. А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно, как удав, — сказал источник «Матч ТВ».

Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

6 июля сообщалось, что российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета.