«Прикладывал лёд к визору — я же им забил»: «Динамо» взяло реванш в дерби

Московские «Динамо» и «Спартак» уже второй раз встретились на «ВТБ Арене» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первой встрече «красно-белые» одержали волевую победу (3:1), теперь же «бело-голубые» взяли более чем убедительный реванш (5:0). После финальной сирены главные тренеры команд Владимир Крикунов и Олег Знарок, а также нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировали итоги дерби.

Крикунов: не могли проигрывать второе дерби подряд дома

— Мы целенаправленно готовились к этой игре, но начали не очень хорошо, получили два удаления, — отметил наставник «Динамо». — Хорошо, что сумели выстоять, и это нам помогло. Потом мы забросили одну шайбу, вторую. Стало немного легче. А так ребята молодцы, все хорошо отработали. Мы уступили «Спартаку» в первом матче сезона, поэтому во втором дома не могли проигрывать, потому что дальше у нас две встречи на площадке «красно-белых». Так что мы настраивались и отработали хорошо.

Владимир Крикунов (слева) dynamo.ru

— Вы впервые попробовали Дмитрия Кагарлицкого в звене с двумя легионерами — Оскаром Линдбергом и Тему Пулккиненом. Насколько вы довольны тем, как у них получилось?

— Это звено забросило две шайбы — неплохо. Посмотрим, как будет дальше. Это лишь первая игра для них вместе. Ещё есть время. Поживём — увидим.

— Сейчас состав «Динамо» близок к оптимальному, почти все травмированные вернулись в строй. А насколько к оптимальной близка игра?

— Я думаю, она ещё не такая хорошая. Моментами, бывает, вроде мы играем, но ещё есть над чем работать.

— Вопрос по второму звену, по Линдбергу и Пулккинену. Они вышли на свои максимальные обороты или пока ещё на пути к этому?

— Ну, как сказать? Они неплохо играют, но когда вместе с ними в этом звене будет третий игрок работать, тогда посмотрим. Вот сейчас Кагарлицкого попробовали. Посмотрим, как будет дальше.

— Вам не кажется, что Владимир Брюквин, который оказался в третьем звене, разозлился и показал, что он может больше?

— Может быть.

— Почему в последних трёх матчах вы вернулись к практике заявлять Георгия Кузнецова в роли второго голкипера? А если у первого не пойдёт игра, не слишком ли велик риск с Кузнецовым на лавке?

— Георгий сейчас хорошо выглядит. Можно было его в дерби и поставить даже, дать сыграть хотя бы минут десять.

Знарок: два центральных нападающих, которых мы лишились, значат очень многое

— Лидеры вашей команды Йори Лехтеря и Лукаш Радил последний раз играли 9-го числа, после чего оказались на больничном. Какие прогнозы даёт медицинский штаб по их выздоровлению?

— По регламенту положено 14 дней. Вот и считайте.

— Сейчас у «Спартака» будет пауза в календаре — пять дней. Насколько вы довольны, что будет этот перерыв в играх, учитывая все проблемы с составом?

— Очень доволен.

Олег Знарок Yevgeny Philippov/Global Look Press

— В прошлом сезоне «Спартак» по результатам начал чемпионат примерно так же, если смотреть статистику. Нынешняя ситуация отличается от прошлогодней? Или вы знаете, что команда на каком-то этапе обязательно выйдет на определённый уровень?

— Перед предыдущим сезоном мы провели полноценные сборы. Сейчас этого не получилось. Плюс ситуация с коронавирусом. Сами понимаете, что два центральных нападающих, которых мы лишились, значат для команды очень многое.

Яшкин: «Спартак» не так плохо играл, но мы реализовали важные моменты

Форвард сборной Чехии с российскими корнями стал в этом дерби автором первого гола, причём шайба влетела в ворота «Спартака» от головы Дмитрия.

— Раньше вы когда-нибудь забивали головой?

— Возможно. Точно не помню, но вполне может быть.

— И каковы ощущения при таком способе взятия ворот?

— Да нормально: зубы целы, лицо — тоже. Поэтому всё хорошо.

— Лёд после этого пришлось прикладывать?

— К визору прикладывал — пожалел его чуть-чуть (улыбается).

— А что с визором (специальная прозрачная защитная маска, закрывающая верхнюю часть лица. — NEWS.ru) случилось?

— Ну, я же им забил, от визора шайба в ворота отлетела.

— Показалось, что вы с другим лидером «Динамо» Вадимом Шипачёвым уже набрали оптимальную форму. Сами как оцениваете своё состояние?

— Думаю, в дерби мы хорошо играли, и моментов у нашего звена было явно больше, чем на один гол, который удалось забить. Надо так же и продолжать дальше.

— Чем можете объяснить столь значительное превосходство «Динамо» в этом дерби?

— У соперника в составе не хватало нескольких важных игроков, а это чувствительная потеря. Тем не менее «Спартак» не так плохо играл, чтобы в итоге получился такой счёт. Но мы важные моменты реализовали. А после четырёх — пяти пропущенных шайб уже сложно выгрести. Хорошо, что даже в этой ситуации наша команда продолжала играть на полной концентрации и помогла голкиперу Ивану Бочарову заработать «сухарь».