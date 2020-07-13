Президент КХЛ назвал число спортсменов с коронавирусом в лиге

https://static.news.ru/photo/1a496bdc-c511-11ea-a22f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Морозов Фото: khl.ru

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что в настоящее время шесть спортсменов, представляющих клубы КХЛ, имеют подтверждённую коронавирусную инфекцию.

По словам Морозова, которые приводит пресс-служба КХЛ, COVID-19 диагностировали у трёх игроков нижегородского «Торпедо», двух хоккеистов из череповецкой «Северстали» и одного спортсмена из московского «Спартака». Игрок команды «Амур» (Хабаровск) попал в больницу с двусторонней пневмонией, двоих проживавших с ним в одном номере хоккеистов изолировали на карантин. При этом у всех троих анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Морозов также прокомментировал вероятность того, что «Барыс» (Нур-Султан) не сможет принять участие в новом сезоне КХЛ из-за второй волны COVID-19 в Казахстане.

Действительно, ситуация в Казахстане сложная. Однако «Барыс» не собирается отказываться от участия в чемпионате. До начала регулярки чуть больше полутора месяцев. Думаю, к этому моменту в Казахстане сумеют справиться со второй волной вируса, — отметил президент лиги.

Морозов затруднился дать точный ответ на вопрос о количестве участников розыгрыша КХЛ в новом сезоне.

На первом месте для КХЛ было и остаётся здоровье всех участников чемпионата: хоккеистов, тренеров, сотрудников клуба, болельщиков. Все мы очень хотим вернуться, наконец, к нормальному графику, игроки — выйти на лёд, зрители — увидеть любимые команды. В России эпидемиологическая ситуация улучшается, постепенно снимаются введённые ограничения. Но КХЛ — международная лига, мы обязаны учитывать положение в других государствах, — подчеркнул спортивный функционер.

Сезон КХЛ 2019/2020 года пришлось прервать в разгар первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса. Кубок Гагарина в этом сезоне не достанется никому, однако Федерация хоккея России приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом РФ по хоккею по итогам регулярного сезона и первого раунда плей-офф, передавал NEWS.ru.