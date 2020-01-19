https://static.news.ru/photo/5b81e174-3a6a-11ea-ae46-fa163e074e61_660.jpgАлександр ОвечкинФото: John McCreary/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press
Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видеозапись того, как их сын Сергей отпраздновал очередной хет-трик отца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На кадрах видно, как маленький ребёнок пальцем указывает на экран, когда там показывают 34-летнего нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) оформил хет-трик. Это позволило россиянину (692 гола) обойти в десятке главных снайперов Лиги канадца Марио Лемье (690) и догнать канадца Стива Айзермана.