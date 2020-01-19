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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что вхождение в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является для него важным моментом. По словам хоккеиста, у него есть ещё полтора года на новые свершения.

В топ-10 находятся великие игроки, это особенный момент для меня. Это история, это очень круто. У меня ещё полтора года по контракту, а там посмотрим, что случится, — цитирует игрока...