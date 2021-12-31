Появились подробности снятия с рейса молодёжной сборной России по хоккею

Появились подробности снятия с рейса молодёжной сборной России по хоккеюМолодёжную сборную России сняли с рейса из-за неподобающего поведения официальных лиц
Стало известно, что молодёжную сборную России сняли с рейса в Калгари (Канада) из-за неподобающего поведения официальных лиц, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на шведскую журналистку Мари Леманн.
По данным источника, официальные лица российской сборной
Ранее менеджер чешской команды заявила, что один членов российской команды курил в туннеле перед посадкой в самолёт.
1 января 2022 года хоккеисты молодёжной сборной России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Их сняли с рейса из-за отказа надевать маски.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. К 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить весь чемпионат.
Ранее сообщалось, что организаторы молодёжного чемпионата мира по хоккею не были готовы проводить его в условиях пандемии коронавируса, сообщил бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. По его словам, они не ожидали, что ситуация с COVID-19 окажется настолько серьёзной.