Появились подробности снятия с рейса молодёжной сборной России по хоккею

Стало известно, что молодёжную сборную России сняли с рейса в Калгари (Канада) из-за неподобающего поведения официальных лиц, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на шведскую журналистку Мари Леманн.

По данным источника, официальные лица российской сборной нарушили правила безопасного перелёта, из-за чего была наказана вся команда.

Ранее менеджер чешской команды заявила, что один членов российской команды курил в туннеле перед посадкой в самолёт.

1 января 2022 года хоккеисты молодёжной сборной России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Их сняли с рейса из-за отказа надевать маски.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. К 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить весь чемпионат.

Ранее сообщалось, что организаторы молодёжного чемпионата мира по хоккею не были готовы проводить его в условиях пандемии коронавируса, сообщил бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. По его словам, они не ожидали, что ситуация с COVID-19 окажется настолько серьёзной.