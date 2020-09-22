После победы «Ак Барса» над «Авангардом» в КХЛ образовалось трио лидеров

https://static.news.ru/photo/dbc20a9a-fd05-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcakbars/facebook.com

В противостоянии команд из группы лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» на своём льду в серии буллитов взял верх над омским «Авангардом» — 2:1Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время счёт на 13-й минуте открыл нападающий «барсов» Станислав Галиев, проводивший свой 200-й матч в КХЛ. В последних шести встречах форвард набрал 10 очков (5+5) по системе «гол плюс пас».

«Ястребы» отыгрались на 37-й минуте благодаря точному броску финского защитника Оливера Каски при розыгрыше численного преимущества.

В серии послематчевых буллитов победной для хозяев стала попытка Александра Хованова.

«Ак Барс» продлил выигрышную серию до шести матчей и набрал 14 очков в восьми играх. Столько же — у екатеринбургского «Автомобилиста» и «Авангарда», и это трио возглавляет общую таблицу КХЛ.

Нижнекамский «Нефтехимик» дома отыграл две шайбы у хабаровского «Амура» и добился победы в серии послематчевых бросков — 3:2Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

У дальневосточников отличились Александр Полунин (4-я минута) и Артур Гиздатуллин (14-я), хозяева ответили точными бросками Тимура Хафизова (26-я) и Александра Кучерявенко (34-я).

В серии буллитов победу «Нефтехимику» принёс бросок Либора Гудачека.

В предыдущем поединке «Ак Барс» дома сумел сломить сопротивление ХК «Сочи», ранее писал NEWS.ru.