Попавшему в больницу с шоком печени хоккеисту поставили новый диагноз

https://static.news.ru/photo/481a5214-977b-11eb-9a26-96000091f725_660.jpg Алексей Емелин Фото: hc_avangardomsk/vk.com

Защитнику омского «Авангарда» Алексею Емелину диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В московскую клинику его доставили из казанской республиканской больницы в среду утром. Сообщается, что сейчас 34-летнего хоккеиста готовят к операции по трансплантации печени.

Причины такого диагноза неизвестны. Емелин почувствовал себя плохо в субботу 3 апреля после первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом». У него поднялась температура. Спортсмена положили в больницу с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.

6 апреля, как писал NEWS.ru, он попал в больницу с токсическим шоком печени.