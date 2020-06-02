США охвачены массовыми беспорядками, развернувшимися из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Отголоски борьбы против расизма, которая развернулась как на улицах Америки, так и в Сети, дошли и до России. На днях российский тренер Андрей Назаров раскритиковал беспорядки в США. «Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идёт грабёж магазинов. Очень удивлён, почему молчат наши энхаэловские правдорубы. Почему они замолчали?» Ответ поступил незамедлительно. Хоккеист Никита Задоров, выступающий в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», с одной стороны, осудил расизм во всех его проявлениях, а с другой — обрушился на своих соотечественников. Он обвинил россиян, что они пытаются попиариться на чужой трагедии. И это отнюдь не первые нападки хоккеиста на Россию. NEWS.ru вспоминает, какие события вызывали у спортсмена, проживающего в Америке, воспоминания о Родине — разочарование, непонимание и недовольство.

Нет так давно в интервью для «Спорт-Экспресса» Никита поделился воспоминаниями из детства, когда они с командой ЦСКА-95 отправились на детский турнир в Квебек. Он рассказал, что летели из Москвы через Лондон до Монреаля канадской авиакомпанией, пацаны сгруппировались в одном конце салона и что-то периодически кричали, а половину их хоккейного багажа тогда забыли загрузить. Также он поведал, что с ними летела пара родителей, которые по русской традиции купили виски в Duty free и распивали его на борту, чего по правилам делать нельзя.

Стюардесса увидела, как разливают виски по стаканчикам, и предупредила, что так делать нельзя. А ещё сломалось кресло, где сидела мама одного из игроков, и она упала прямо на сидевшего сзади от неё человека. Это был американец, начавший кричать и паниковать. Извинилась, вроде всё нормально, — заявил хоккеист.

Далее развернулся настоящий детектив. Задоров заявил, что по прилёте в Монреаль в салон самолёта ворвался канадский ОМОН.

Забирают эту маму и человека, пившего виски, и ещё второго тренера, о котором стюардесса сказала, что он к ней приставал. Всех троих увели в местный «обезьянник» и мариновали там 24 часа. Требовали извинений, в противном случае угрожая депортацией. Ещё и всего багажа нет, поэтому в первом матче у нас играло всего 12 человек из 22. Вот какая у них там бюрократия — зашли и спокойно забрали, — вспомнил игрок.

25-летний игрок считает эту историю показательной. У любого человека вне зависимости от того, сколько у него связей или денег, могут в Америке возникнуть проблемы, если он хотя бы немного поведёт себя нетактично. «Зажёг с какой-то девушкой, а она подаёт на тебя в полицию за изнасилование», — объясняет спортсмен. Никита делает акцент на том, что в США другие законы и что граждане верят слову, особенно если оно исходит от женщин. Женщины же из России, по мнению Задорова, которые попадают под то или иное давление, даже заявления в полицию не пишут.

Ещё ранее в СМИ активно обсуждалось высказывание Никиты, которое появилось в аккаунте Instagram. Защитник заявил, что ему не нравится то, что сейчас происходит в России, поэтому он хочет остаться в Америке. Эта история дошла даже до Госдумы. С ответным заявлением выступил глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

Молодой хоккеист, воспитанник ЦСКА, показавший себя в «Красной Армии», теперь играет в НХЛ и таким образом «оценивает ситуацию» на Родине. Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России «происходит что-то непонятное»? — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».

Но, пожалуй, самый громкий скандал возник прошлой весной, когда защитник «Колорадо» раскритиковал законопроект о суверенном Интернете, а позднее заявил, что КХЛ уступает в развитии НХЛ.

Хоккеист из НХЛ поддержал всех противников законопроекта о защите Рунета (в числе которых, кстати, был и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин), так как, по мнению спортсмена, подобные меры ограничивают свободу людей. Также хоккеист отметил, что он высказывает своё недовольство по той причине, что любит свою страну.

«Я не согласен с некоторыми вещами, которые происходят сейчас в России. Я патриот, это моя страна», — сказал Задоров в интервью The Athletic.

И эти слова не прошли бесследно. Российское посольство в Соединённых Штатах попыталось разъяснить спортсменам, выступающим за океаном, суть законопроекта.

Вы не совсем правильно понимаете причины и суть российского законопроекта о «суверенном Интернете». Если коротко, в мире хоккея есть много независимых лиг (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы. Так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом мире — реальность, — заявляли в пресс-службе посольства.

Когда дискуссия по Рунету начала сходить на нет, Задоров нашёл новую тему для обсуждения. Он попытался сравнить хоккейную лигу в России и США, а затем менталитет американцев и русских. Как вы думаете, кто взял пальму первенства? Догадаться действительно не тяжело.

Чем круты американцы и канадцы — тем, что постоянно дружелюбны, постоянно улыбаются, хоть у них плохой день. Они счастливы. У нас все хмурые, унылые, злые. На тебя официантка может легко огрызнуться, — заявлял игрок.

Очень интересно, каким же будет следующий укор в сторону российского спорта, россиян и России в целом. Нет сомнений, что парень постарается придумать что-то оригинальное.