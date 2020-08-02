Первый после паузы официальный матч состоялся в НХЛ

https://static.news.ru/photo/2907e79c-d444-11ea-b10a-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Хоккеисты «Каролины» нанесли поражение команде «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который был сыгран после паузы, вызванной коронавирусом.

В этой игре в Торонто голевыми передачами отметились два россиянина — Андрей Свечников («Каролина») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Их успехам на трибунах порадоваться было некому — матч игрался без зрителей.

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