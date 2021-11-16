Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль» в НХЛ

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Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду взяла верх над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата. Встреча на арене «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2. В эпизоде с первым голом результативную передачу сделал российский форвард Артемий Панарин.

В составе победителей голами отметились Каапо Какко (16-я минута), Крис Крайдер (24-я) и Жюльен Готье (42-я). Отечественный голкипер Игорь Шестёркин записал на свой счёт 31 сейв.

У гостей отличились Кристиан Дворак (23-я) и Джон Андерсон (43-я).

Таким образом, в активе Панарина уже 12 результативных передач в нынешнем сезоне, что позволило ему подняться на девятую строчку в рейтинге лучших ассистентов лиги. Лидирует форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 19 пасами.

Ранее сообщалось, что Панарин сравнялся с легендарным форвардом «Детройт Ред Уингз» Игорем Ларионовым по числу заброшенных шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Достичь данной отметки ему позволил дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата.