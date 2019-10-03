https://static.news.ru/photo/54ec0740-e673-11e9-bea1-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Виннипег» со счётом 6:4.

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин, забросивший первую шайбу в официальном матче за «Рейджерс». Также он записал на свой счёт результативную передачу.

Вместе с Панариным за «рейнджеров» играют Павел Бучневич и Владислав Наместников, которые не набрали очков в матче.

Ещё один россиянин Дмитрий Куликов отметился результативной передачей в составе «Виннипега».

Шайбы Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» начать сезон НХЛ с победы, писал News.ru.