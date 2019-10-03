«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Виннипег» со счётом 6:4.
Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин, забросивший первую шайбу в официальном матче за «Рейджерс». Также он записал на свой счёт результативную передачу.
Вместе с Панариным за «рейнджеров» играют Павел Бучневич и Владислав Наместников, которые не набрали очков в матче.
Ещё один россиянин Дмитрий Куликов отметился результативной передачей в составе «Виннипега».
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