Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин в очередной раз привлёк внимание публики резкими высказываниями в соцсетях. Только на сей раз они касались не темы политики и государственного строя в его родной стране, а вероятных финансовых проблем по месту его трудоустройства. NEWS.ru рассказывает, в чём суть претензий 28-летнего хоккеиста, фактически в одиночку заступившегося за права всех игроков лиги.

Настало время исправить ситуацию с эскроу

НХЛ, как известно, упорно пытается возобновить и доиграть сезон-2019/20, прерванный 12 марта из-за пандемии. Планы доигрывания неоднократно составлялись и редактировались боссами лиги, однако точного и окончательно утверждённого сценария рестарта чемпионата до сих пор нет. Известно лишь, что планируется возобновить игры в конце июля в двух североамериканских городах, которые должны быть выбраны из десятка претендентов. А финишировать розыгрыш Кубка Стэнли должен до 12 октября.

Но всё это пока проекты, реализовать которые не так-то просто: США уверенно лидируют среди всех стран мира по числу заболевших коронавирусом (почти 2,5 млн человек). В этой связи очевидно одно: если сезон в НХЛ и возобновится, то точно без зрителей на трибунах.

Вот сюда и уходят корни тех серьёзных финансовых проблем, о которых говорит Панарин. Владельцы клубов, лишившиеся значительной части доходов от проведения матчей, намерены компенсировать эти потери за счёт хоккеистов, увеличив так называемый эскроу — процент удержаний из зарплаты каждого игрока, напрямую зависящий от доходов НХЛ. Это один из ключевых финансовых регуляторов лиги наряду с потолком зарплат. И они находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем выше потолок, тем больше и эскроу.

Артемий Панарин Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Вот наш Артемий и выразил крайнюю обеспокоенность тем, что возобновление сезона обернётся для него, равно как и для всех его коллег с приличными контрактами, весьма существенными финансовыми потерями. По предварительным подсчётам, они могут достигать 75% от суммы заработка хоккеиста. Конкретно Панарин, который за шесть предстоящих лет контракта с «Рейнджерс» должен был заработать более $67 млн, вынужден будет отдать около $50 млн на налоги и пресловутый эскроу.

Я очень жду плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс». У меня есть опасения не только о здоровье игроков и их семей, но и о долгосрочном процветании НХЛ. В течение почти двух десятилетий игроки защищали доход владельцев путём условного депонирования, в том числе на протяжении всего этого пандемического кризиса, даже несмотря на то, что капитал владельцев продолжает расти в геометрической прогрессии. Пришло время исправить условное депонирование. Мы, как игроки, не можем сообщить в лагерь, чтобы возобновить игру, не имея уже заключённого соглашения. Мы все в этом вместе, — написал Панарин в своём Instagram.

Кому охота терять девять «лимонов» из 13

Хоккеисты НХЛ действительно в одной лодке — кризис из-за пандемии ударит по зарплатам всех без исключения игроков. Вот только звёзды пострадают в гораздо большей степени: ведь чем больше сумма контракта, тем весомее будут вычеты. Однако специалисты сходятся во мнении, что настоящий бунт на корабле, который может вылиться в локаут (блокирование возобновления сезона), из выступления Панарина не вырастет. Никто из суперзвёзд НХЛ так же смело высказываться по финансовым вопросам не будет (во всяком случае, до сего момента подобного не наблюдалось), а самой массовой прослойке игроков с куда более скромными доходами и вовсе нет никакого резона раскрывать рот и недовольно бухтеть: их налоговые потери всё равно останутся минимальными.

На данный момент ключевой пункт обсуждений между руководством НХЛ и профсоюзом игроков касается потолка зарплат и всё того же эскроу. В нынешнем, приостановленном сезоне последний показатель составлял примерно 14%. Очевидно, что если пандемия до конца текущего года не отступит и сезон-2020/21 в декабре придётся начать при пустых трибунах, эскроу может вырасти, например, вдвое. И тот же Панарин при своих $13 млн дохода за следующий год лишился бы — с учётом обычных налоговых вычетов — девяти миллионов. То есть более чем двух третей годовой зарплаты!

Brett Holmes/Icon Sportswire /Global Look Press

Аналитики предполагают, что для стабилизации вызванной пандемией кризисной ситуации необходимо на ближайшие пару лет заморозить потолок зарплат в НХЛ — хотя бы на уровне $80 млн или чуть выше. В таком случае удастся избежать роста эскроу, который может закрепиться на не самой драконовской для хоккеистов отметке в 20%.

Оба показателя должны оставаться неизменными до тех пор, пока жизнь и мировой спорт не вернутся в привычное русло. Как только зрители вновь получат возможность без каких-либо ограничений заполнять трибуны ледовых арен и начнут приносить в бюджет клубов ту прибыль, на которую и рассчитывают владельцы, можно будет задуматься о повышении потолка зарплат. И, как следствие, о новом эскроу.

Пока же остаётся только констатировать факт: Панарин уверенно держит лидерство в рейтинге главных правдорубов современного российского хоккея. И мишенью его критических стрел, как видим, становятся не только изъяны государственного устройства РФ, но и безжалостные акулы хоккейного бизнеса в Северной Америке.