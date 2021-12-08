Панарин набрал 500-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт четыре очка в матче с «Чикаго Блэкхокс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард достиг отметки в 500 результативных баллов в заокеанском первенстве и вошёл в топ-20 отечественных бомбардиров.

Матч между «Чикаго» и «Рейнджерс» завершился со счётом 2:6.

В составе гостей дубль оформил Артемий Панарин (24-я и 57-я минуты), также отметившийся двумя результативными передачами. По голу на свой счёт записали Джейкоб Труба (вторая), Крис Крайдер (45-я), Кевин Руни (53-я) и Баркли Гудроу (59-я). У хозяев отличились Эрик Густафссон (2-я) и Кирби Дак (8-я).

По итогам встречи Панарин достиг отметки в 503 набранных очка в НХЛ, что позволило ему войти в топ-20 российских бомбардиров в истории лиги. По этому показателю он обошёл обладателя Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерия Каменского (501). 19-ю строчку в списке занимает известный по выступлениям за «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин (517).

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в 17-й раз подряд достиг отметки в 20 голов за сезон, что является повторением рекорда НХЛ. Достичь подобного результата ему удалось по итогам встречи с «Коламбус Блю Джекетс», в которой он отметился заброшенной шайбой.