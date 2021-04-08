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Овечкин забил «Бостону» и улучшил ряд достижений в НХЛ

05:08, 09 апреля 2021 80
Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Российский нападающий Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Бостон Брюинз» со счетом 2:4.

Овечкин отличился в 20-й раз в сезоне в середине второго периода, когда столичная команда имела численное преимущество в два игрока. Это была 266-я шайба в карьере россиянина, заброшенная при игре в большинстве. Он вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Бретта Халла (265). Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук (274 шайбы).

Кроме того, очередной гол Овечкина сделал его восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который сыграл не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвёртым игроком, сделавшим это подряд с начала карьеры.

Всего в «регулярках» россиянин забросил 726 шайб. Он занимает шестое место по этому показателю в истории лиги и отстаёт на пять шайб от канадца Марселя Дионна.

В 35 играх нынешнего сезона Овечкин набрал 35 очков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новичок НХЛ Кирилл Капризов забросил две шайбы и один раз ассистировал партнёру в игре «Миннесоты» против «Колорадо» (8:3). В 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 34 очка (16 голов + 18 передач).

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