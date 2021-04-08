Овечкин забил «Бостону» и улучшил ряд достижений в НХЛ

https://static.news.ru/photo/0d6f13f2-98d9-11eb-a6b4-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Российский нападающий Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Бостон Брюинз» со счетом 2:4.

Овечкин отличился в 20-й раз в сезоне в середине второго периода, когда столичная команда имела численное преимущество в два игрока. Это была 266-я шайба в карьере россиянина, заброшенная при игре в большинстве. Он вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Бретта Халла (265). Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук (274 шайбы).

Alex Ovechkin scores on the power play to cut the deficit to 3-1. It marks Ovechkin's 266th career power play goal, passing Brett Hull for the second most in NHL history. pic.twitter.com/EI1z81bWjJ — CapitalsPR (@CapitalsPR) April 9, 2021

Кроме того, очередной гол Овечкина сделал его восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который сыграл не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвёртым игроком, сделавшим это подряд с начала карьеры.

Alex Ovechkin of the @Capitals scored the 266th power-play goal of his NHL career to pass Brett Hull (265) for sole possession of second place in League history.



Dave Andreychuk tops the all-time list with 274. #NHLStats : https://t.co/XNMkzM1EKq pic.twitter.com/T4LNfJqFjS — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 9, 2021

Всего в «регулярках» россиянин забросил 726 шайб. Он занимает шестое место по этому показателю в истории лиги и отстаёт на пять шайб от канадца Марселя Дионна.

В 35 играх нынешнего сезона Овечкин набрал 35 очков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новичок НХЛ Кирилл Капризов забросил две шайбы и один раз ассистировал партнёру в игре «Миннесоты» против «Колорадо» (8:3). В 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 34 очка (16 голов + 18 передач).