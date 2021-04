Овечкин забил «Бостону» и улучшил ряд достижений в НХЛ

Овечкин отличился в 20-й раз в сезоне в середине второго периода, когда столичная команда имела численное преимущество в два игрока. Это была 266-я шайба в карьере россиянина, заброшенная при игре в большинстве. Он вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Бретта Халла (265). Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук (274 шайбы).

Alex Ovechkin scores on the power play to cut the deficit to 3-1. It marks Ovechkin's 266th career power play goal, passing Brett Hull for the second most in NHL history. pic.twitter.com/EI1z81bWjJ

Кроме того, очередной гол Овечкина сделал его восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который сыграл не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвёртым игроком, сделавшим это подряд с начала карьеры.