Овечкин вышел на чистое 6-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

https://static.news.ru/photo/a050daca-55b9-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов лиги. Таким образом он обошёл канадца Фила Эспозито, с которым ранее делили шестое место и на счету которого 717 голов.

Очередную шайбу Овечкин забросил в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает ТАСС.

Первое место списка лучших снайперов всех времён НХЛ занимает канадец Уэйн Гретцки — на его счету 894 шайбы в 1487 матчах лиги. Также в топ-5 входят Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Все они завершили спортивную карьеру.

Александру Овечкину 35 лет, он играет за «Вашингтон» с 2005 года. Россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. В составе российской сборной по хоккею является трёхкратным чемпионом мира, двукратным серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром мировых первенств.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали о новом контракте Овечкина. Об этом писал NEWS.ru.