Овечкин снова получил приз лучшего снайпера

https://static.news.ru/photo/92026402-a0ff-11ea-a901-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На сайте лиги также сообщается, что приз получил и форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Оба хоккеиста забросили по 48 шайб в регулярном чемпионате. На данный момент он приостановлен из-за пандемии коронавируса. Организаторы не планируют продолжения в этом году.

Как ранее информировал NEWS.ru, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».