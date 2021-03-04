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Овечкин получил максимальный штраф за удар соперника клюшкой в пах

21:25, 04 марта 2021 44
Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global look Press

35-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был оштрафован на $5 тысяч за грязный приём против соперника — игрока «Бостон Брюинз» Трента Фредерика, которого россиянин ударил клюшкой между ног. Это максимально возможный штраф за подобное нарушение. Игрока не стали дисквалифицировать.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между командами прошёл в ночь на 4 марта и закончился победой команды Овечкина.

По ходу игры Фредерик постоянно провоцировал российского нападающего, а в какой-то момент вызвал его на кулачный бой. Овечкин не поддался на провокацию, но некоторое время спустя вновь столкнулся с соперником и тогда уже ударил его клюшкой между ног. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Как писал NEWS.ru, Овечкин вошёл в топ-100 лучших ассистентов в истории НХЛ. Это произошло после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл 26 февраля. В этом матче Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 582-й за карьеру. Таким образом, он занял единоличное 100-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.

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