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Овечкин начал сезон в НХЛ с двух голевых передач

06:39, 15 января 2021
Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Голевые передачи российского нападающего Александра Овечкина помогли клубу «Вашингтон» выиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Баффало» со счётом 6:4.

Россиянин результативно поучаствовал в двух первых шайбах, заброшенных столичным клубом. На 6-й минуте отличился Никлас Бэкстрём, а на 11-й — Ти Джей Оши. Овечкин признан третьей звездой матча после Оши и Бэкстрёма.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 22 броска из 26, а нападающий столичной команды Евгений Кузнецов в результативных действиях не участвовал. Также не сумел отличиться защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перед началом сезона шесть хоккеистов клуба «Даллас» из НХЛ сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Тренировочный процесс был приостановлен, а тренировочная площадка закрылась на несколько дней. За клуб «Даллас» выступают три россиянина: Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин.

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