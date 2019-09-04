https://static.news.ru/photo/13ad4654-cf49-11e9-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Моисеев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Динамовское дерби с участием команд Москвы и Минска в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) закончилось победой «бело-голубых» из российской столицы со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Гости из Белоруссии открыли счёт в первом периоде — на 18-й минуте отличился Тему Пулккинен. Ко второму перерыву впереди были уже хозяева — благодаря шайбам Вадима Шипачёва и Дмитрия Моисеева: обе были заброшены на 24-й минуте с интервалом в 26 секунд.

Спустя 32 секунды после начала третьего периода Вячеслав Кулёмин забросил третью шайбу москвичей, которая в итоге оказалась победной. Хотя минчане на 51-й минуте и отыграли один гол, реализовав большинство (Андрей Костицын), но большего добиться не сумели. Кстати, Вячеслав Кулёмин забил победный гол и двумя днями ранее в поединке с нижегородским «Торпедо», который «бело-голубые» выиграли с аналогичным счётом (3:2).

«Автозаводцы» из Нижнего Новгорода 4 сентября потерпели второе поражение в стартовавшем чемпионате КХЛ — на сей раз от рижского «Динамо». Итоговый счёт матча — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе латвийской команды дублем отметился канадский форвард Брэндон Макмиллан (33-я и 47-я минуты), ещё одну шайбу забросил Нериюс Алишаускас (38-я).

Хоккейный клуб «Сочи» открыл сезон домашней победой над нижнекамским «Нефтехимиком» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). У южан отличились Никита Точицкий (38-я минута), швед Роберт Росен (43-я) и канадец Шон Коллинз (50-я), у гостей — канадский новичок команды Зак Митчелл (45-я, в меньшинстве) и Ильдар Шиксатдаров (53-я).

Уфимский «Салават Юлаев» в повторном поединке с китайским «Куньлунем РС» одержал сухую победу при мизерной зрительской аудитории в Шэньчжэне, писал ранее News.ru.