Фото: cska-hockey.ru

Канадский защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер перенёс сердечный приступ во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайма».

Сегодня во время матча у Боумистера случился сердечный приступ, из-за чего он потерял сознание на скамейке, — приводит слова генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Арсмтронга пресс-служба клуба. Инцидент произошёл на 13-й...