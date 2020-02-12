Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов станет новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Морозов будет назначен на новый пост после заочного голосования совета директоров КХЛ,
На данный момент Морозов занимает пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Морозов сменит на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт, писал NEWS.ru.
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