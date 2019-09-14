Нападающий клуба Washington, россиянин Евгений Кузнецов пропустит три матча после скандала с употреблением кокаина. Такое решение приняла Национальная хоккейная лига.
9 сентября Кузнецов провёл встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, после чего и было вынесено данное решение, передаёт
Как сообщал News.ru, 23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года.