https://static.news.ru/photo/2b7bd3e0-d700-11e9-b7c4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Washington, россиянин Евгений Кузнецов пропустит три матча после скандала с употреблением кокаина. Такое решение приняла Национальная хоккейная лига.

9 сентября Кузнецов провёл встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, после чего и было вынесено данное решение, передаёт ТАСС . В то же время РИА Новости отмечает, что хоккеист не намерен подавать апелляцию и оспаривать своё отстранение от игр.

Как сообщал News.ru, 23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года.