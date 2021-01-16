«Негодяйство»: Милонов против переноса матчей ЧМ по хоккею из Белоруссии

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Депутат Госдумы Виталий Милонов критически высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею из Белоруссии. Он подчеркнул, что если Международная федерация хоккея (IIHF) примет такое решение, то она накажет не президента страны Александра Лукашенко, а ни в чём не виноватый белорусский народ.

Конечно, это политический шаг и негодяйство. Спорт всегда вне политики. Мы же не ассоциируем Данию, которая хочет отказаться от участия, с убийцами норок и жирафом Мариуса. Они же не виноваты, что у них дураки руководители. Это совершенно никуда не годится. Они же выступают за право жить полноценно белорусскому народу, а сами его лишают. Они же не Лукашенко лишают, а простой народ. Получается, назло президенту накажем население. Полнейшая глупость! — приводит слова Милонова Sport24.

В Белоруссии больше пяти месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 6 по 21 июня в Риге и в Минске. Но из-за политической ситуации в Белоруссии и из-за непризнания Европой легитимности Лукашенко проведение игр турнира в стране оказалось под вопросом.

Как писал NEWS.ru, президент IIHF Рене Фазель на днях встречался с Лукашенко, по итогам беседы он признался, что вероятное проведение матчей ЧМ-2021 в Минске должно быть чудом. IIHF собирается вынести окончательное решение о судьбе ЧМ на совете, намеченном на конец января. Президент федерации отметил, что минскую часть турнира могут перенести в другую страну.