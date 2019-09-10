https://static.news.ru/photo/8c6ff6e6-d3b2-11e9-aef1-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Капризов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Форвард московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали» (4:0). Таким образом, в четырёх играх сезона в его активе стало 5 (1+4) очков.

Благодаря своей результативной игре во встрече с череповецким клубом Капризов добрался до отметки в 200 набранных очков в КХЛ. Для этого ему потребовалось сыграть 283 матча. При этом Капризов забросил 90 шайб и отметился 110 результативными передачами, сообщила пресс-служба «армейского» клуба.



Форвард до перехода в ЦСКА выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев».

«Витязь» на своём льду в Подольске уверенно разобрался в очной встрече с динамовцами, ранее писал News.ru.